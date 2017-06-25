LIVE: марафон невест проходит в Ижевске

ИА «Сусанин» ведет трансляцию с мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. Традиционный забег в белых платьях пройдет в Ижевске в рамках марафона невест в воскресенье, 25 июня, в парке им. Горького.Информагентство «Сусанин» организовало трансляцию с мероприятия.

В рамках праздника, который продлится с 12:00 до 16:00, предусмотрено множество разных конкурсов. Девушки в белоснежных нарядах будут танцевать, пройдут квест, определятся самую быструю и забросят как можно дальше свадебные букеты.