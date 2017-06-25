  • $ 59.66 ↓
  • € 66.68 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      LIVE: марафон невест проходит в Ижевске

      11:57, 25 июня, 2017
      Вадим Исаков
      11:57, 25 июня, 2017
      Вадим Исаков
      1167
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#молодежь\n#развлечения\n#брак\n#свадьбы
      Фото: susanin.news
      1167
      0

      ИА «Сусанин» ведет трансляцию с мероприятия.

      Ижевск. Удмуртия. Традиционный забег в белых платьях пройдет в Ижевске в рамках марафона невест в воскресенье, 25 июня, в парке им. Горького.Информагентство «Сусанин» организовало трансляцию с мероприятия.

      LIVE: Марафон невест в Ижевске: метание букетов

      Multistreaming with https://restream.io/

      В рамках праздника, который продлится с 12:00 до 16:00, предусмотрено множество разных конкурсов. Девушки в белоснежных нарядах будут танцевать, пройдут квест, определятся самую быструю и забросят как можно дальше свадебные букеты.

       
      11:57, 25 июня, 2017
      Вадим Исаков
      1167
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#молодежь\n#развлечения\n#брак\n#свадьбы

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      09:53, 22 июня, 2017
      7689

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4800
      13:02, 18 июня, 2017

      Источник: вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова задержали дома в 5 часов утра

      4554
      12:24, 22 июня, 2017

      Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

      4410
      15:16, 20 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3937
      18:26, 18 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      09:24, 22 июня, 2017
      999

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      986
      13:54, 20 июня, 2017

      Россияне стали реже путешествовать за границу

      725
      17:02, 18 июня, 2017

      Зима пришла в Татарстан в июне

      651
      13:31, 24 июня, 2017

      Горе-реставратор из Москвы уничтожил Rolls-Royce, на котором ездила Грейс Келли

      592
      15:28, 23 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      1006

      Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

      650
      15:54, 24 июня, 2017

      В Лас-Вегасе ушел из жизни рэпер Prodigy

      616
      10:05, 21 июня, 2017

      Юбилей празднует Пол Маккартни

      565
      10:05, 18 июня, 2017

      В Берлине за насилие над русской школьницей мигрант получил условный срок

      558
      16:36, 20 июня, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Марафон невест в Ижевске: метание букетов

      LIVE: Марафон невест в Ижевске: забег

      LIVE: Марафон невест в Ижевске