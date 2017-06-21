Удмуртия в минуту: вершина региона и расселения при строительстве проспекта Калашникова

Обзор самых важных и интересных новостей среды, 21 июня.

Ижевск. Удмуртия. Жителей бараков на Восточном поселке, куда обещал приехать Владимир Путин, расселят при строительстве проспекта Калашникова в Ижевске. По словам врио главы Удмуртии Александра Бречалова, сейчас в регионе планируют создать программу по переселению из аварийного жилья.

Суд решит

Уголовное дело в отношении водителя, который насмерть сбил ребенка в коляске, передали в суд. Трагедия произошла в апреле этого года на улице Автозаводской. Отец двухлетнего мальчика оставил его без присмотра и зашел в бар.

Рост долгов

Долги по зарплате в Удмуртии за месяц увеличились на 15%. Общая сумма составила 215,6 млн рублей. Самая сложная ситуация по задолженности в отрасли строительства.

Снос и расселение

Как минимум тысячу человек придется расселить при строительстве проспекта Калашникова в Ижевске. Сейчас эти люди живут в пяти многоквартирных домах по улице Авангардной. Также под снос попадут частные строения и садовые участки.

«Вершина» республики

Альпинисты поднимут флаг Удмуртии на десять горных вершин России. Для этого они отправятся в специальную экспедицию. Символ республики появится на Кавказе, Камчатке и Алтае.