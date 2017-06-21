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      Удмуртия в минуту: вершина региона и расселения при строительстве проспекта Калашникова

      18:08, 21 июня, 2017
      Яна Шамаева
      18:08, 21 июня, 2017
      Яна Шамаева
      207
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#дорожное строительство\n#градостроительство\n#смерть\n#долги\n#альпинизм\n#Картина дня
      207
      0

      Обзор самых важных и интересных новостей среды, 21 июня.

      Ижевск. Удмуртия. Жителей бараков на Восточном поселке, куда обещал приехать Владимир Путин, расселят при строительстве проспекта Калашникова в Ижевске. По словам врио главы Удмуртии Александра Бречалова, сейчас в регионе планируют создать программу по переселению из аварийного жилья.

      Удмуртия в минуту: вершина региона и расселения при строительстве проспекта Калашникова

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Суд решит

      Уголовное дело в отношении водителя, который насмерть сбил ребенка в коляске, передали в суд. Трагедия произошла в апреле этого года на улице Автозаводской. Отец двухлетнего мальчика оставил его без присмотра и зашел в бар.

      Рост долгов

      Долги по зарплате в Удмуртии за месяц увеличились на 15%.  Общая сумма составила 215,6 млн рублей. Самая сложная ситуация по задолженности в отрасли строительства.

      Снос и расселение

      Как минимум тысячу человек придется расселить при строительстве проспекта Калашникова в Ижевске. Сейчас эти люди живут в пяти многоквартирных домах по улице Авангардной. Также под снос попадут частные строения и садовые участки.

      «Вершина» республики

      Альпинисты поднимут флаг Удмуртии на десять горных вершин России. Для этого они отправятся в специальную экспедицию. Символ республики появится на Кавказе, Камчатке и Алтае.

      18:08, 21 июня, 2017
      Яна Шамаева
      207
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#дорожное строительство\n#градостроительство\n#смерть\n#долги\n#альпинизм\n#Картина дня

       

       

       

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