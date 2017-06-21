Водитель, насмерть сбивший 2-летнего мальчика возле бара в Ижевске, предстанет перед судом

Ребенка в велосипеде-коляске возле питейного заведения оставил отец.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в суд передали уголовное дело в отношении водителя, насмерть сбившего 2-летнего мальчика возле бара. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, 25-летнего мужчину обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Напомним, что 21 апреля отец оставил без присмотра мальчика возле дома №36 по улице Автозаводской. В это время рядом в автомобиль «ГАЗ» обвиняемый грузил строительный мусор. Не заметив ребенка в коляске-велосипеде, мужчина сбил его. От полученных травм малыш скончался.

На следующий день после происшествия на месте трагедии появились мягкие игрушки и свечи.

В ходе расследования произведен осмотр места происшествия, судебно-медицинская экспертиза, допрошены очевидцы происшествия. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.