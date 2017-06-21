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      Водитель, насмерть сбивший 2-летнего мальчика возле бара в Ижевске, предстанет перед судом

      13:22, 21 июня, 2017
      13:22, 21 июня, 2017
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      #дети\n#Следственный комитет\n#ДТП\n#Ижевск\n#происшествие
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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      Ребенка в велосипеде-коляске возле питейного заведения оставил отец.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в суд передали уголовное дело в отношении водителя, насмерть сбившего 2-летнего мальчика возле бара. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, 25-летнего мужчину обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

      Напомним, что 21 апреля отец оставил без присмотра мальчика возле дома №36 по улице Автозаводской. В это время рядом в автомобиль «ГАЗ» обвиняемый грузил строительный мусор. Не заметив ребенка в коляске-велосипеде, мужчина сбил его. От полученных травм малыш скончался.

      На следующий день после происшествия на месте трагедии появились мягкие игрушки и свечи.

      В ходе расследования произведен осмотр места происшествия, судебно-медицинская экспертиза, допрошены очевидцы происшествия. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

       

      Грузовик наехал на ребенка в Ижевске

      Водитель грузовика и отец погибшего в Ижевске мальчика рассказали об обстоятельствах аварии: Подробности: https://susanin.news/udmurtia/incidents/20170421-235544/ баром

      13:22, 21 июня, 2017
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      #дети\n#Следственный комитет\n#ДТП\n#Ижевск\n#происшествие

       

       

       

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