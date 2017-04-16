В обсуждении приняли участие гендиректор «Ижевских электрических сетей» Сергей Клементьев, заместитель главного инженера «Ижевских электрических сетей» Вадим Баталов, сотрудник управления ЖКХ администрации Ижевска Иван Седов, первый замдиректора фонда капремонта в Удмуртии Андрей Смирнов, а также руководитель «Кизнерского района» Александр Плотников.

Ижевск. Проблемы инфраструктуры и ЖКХ обсудили участники предварительного голосования на дебатах в Ижевске. В обсуждении приняли участие гендиректор «Ижевских электрических сетей» Сергей Клементьев, заместитель главного инженера «Ижевских электрических сетей» Вадим Баталов, сотрудник управления ЖКХ администрации Ижевска Иван Седов, первый замдиректора фонда капремонта в Удмуртии Андрей Смирнов, а также руководитель Кизнерского района Александр Плотников.

В ходе дебатов их участники обсудили проблемные стороны указанной сферы. В частности, особое внимание было обращено на тарифы ЖКХ, ветхость инфраструктуры, деятельность коммунальных служб и изношенность жилого фонда в городах республики.

В свою очередь, руководитель Кизнерского района Удмуртии Александр Плотников высказался на тему ЖКХ в сельских районах.

«Тема ЖКХ в сельских районах для меня крайне актуальна. Стоит сказать, что это огромные расстояния, которые нужно преодолеть чтобы доставить газ, например, в районы. Изношенности сетей у нас также высокая, причем плотность населения по сравнению с городом небольшая. Если решить эти проблемы, то отток молодежи из сел будет не таким большим как сейчас», - сказал Плотников, обративший также внимание на проблему изношенности жилого фонда в районах Удмуртии.

По словам сотрудника управления ЖКХ администрации Ижевска Ивана Седова, внимание стоит уделить также взносам за капремонт и качеству предоставления коммунальных услуг.

«Нам также нужно упростить процедуру выбора управляющих компаний, создать комфортные условия для привлечения инвесторов со стороны управляющих компаний», - сказал Седов.

Помимо этого, участники дискуссии обсудили тему капремонта многоквартирных домов. Как рассказал замдиректора Фонда капремонта Удмуртии Андрей Смирнов, сейчас в республике действует несколько льготных программ, одна из них направлена на жителей новостроек, вторая – на пенсионеров.

«Я также предлагаю вывести из региональной программы дома, которые находятся в предаварийном состоянии. Нужно провести ревизию, чтобы в дальнейшем не тратить деньги на дома, которые скоро снесут», - заключил Смирнов.