Врио главы Удмуртии Бречалов: жизнь политика в Instagram

Подборка самых интересных фотографий нового лица в истории Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Удмуртии секретаря Общественной палаты Александра Бречалова. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» решили узнать, чем интересуется и живет политик и заглянули в его Instagram.

Первое, что сразу бросается в глаза, Бречалов – спортсмен и ведет активный образ жизни.

‪Финальный день #МедиаФорумОНФ стартовал с активной тренировки! Всем бодрого утра! 426 Likes, 2 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "‪Финальный день #МедиаФорумОНФ стартовал с активной тренировки! Всем бодрого утра!‬"

Отпуск - это когда 500 км на велосипеде, 80 км бегом, 14 км вплавь Тенерифе запомнится в первую очередь заездом на вулкан El Teide #RussianIronMan 626 Likes, 6 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Отпуск - это когда 500 км на велосипеде, 80 км бегом, 14 км вплавь Тенерифе запомнится в первую..."

Сегодня на Общественном совете при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, посвящённом проблемам озера Байкал, услышали массу интересного) Запасайтесь попкорном - мы едем на #Байкал 718 Likes, 7 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Сегодня на Общественном совете при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации,..."

И болельщиком футбольного клуба ЦСКА:

Леонид Слуцкий покидает #ЦСКА @pfc_cska_official Спасибо за три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубка! Спасибо за команду! Желаю успеха 424 Likes, 2 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Леонид Слуцкий покидает #ЦСКА @pfc_cska_official Спасибо за три чемпионских титула, два Кубка..."

Любит играть в шахматы:

Дети предложили сыграть в шахматы и тем самым поддержать Сергея Карякина @sergey_karjakin в 9 партии за шахматную корону! #worldchess #worldchess2016 #шахматнаякорона #Карякин #БолеюЗаКарякина 739 Likes, 6 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Дети предложили сыграть в шахматы и тем самым поддержать Сергея Карякина @sergey_karjakin в 9..."

И, конечно же, как сопредседатель штаба ОНФ, ведет активную общественную жизнь:

Перед премьерой фильма #ВремяПервых с Тимуром Бекмабметовым на #МедиафорумОНФ 517 Likes, 8 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Перед премьерой фильма #ВремяПервых с Тимуром Бекмабметовым на #МедиафорумОНФ"