Врио главы Удмуртии Бречалов: жизнь политика в Instagram

Подборка самых интересных фотографий нового лица в истории Удмуртии.
Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Удмуртии секретаря Общественной палаты Александра Бречалова. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» решили узнать, чем интересуется и живет политик и заглянули в его Instagram.
Первое, что сразу бросается в глаза, Бречалов – спортсмен и ведет активный образ жизни.
Финальный день #МедиаФорумОНФ стартовал с активной тренировки! Всем бодрого утра!
426 Likes, 2 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Финальный день #МедиаФорумОНФ стартовал с активной тренировки! Всем бодрого утра!"
В Париж без визы? Легко! Регистрация на "Парижский полумарафон" (Челябинская область) уже открыта! Очень круто, что в России появляется все больше уникальных спортивных трасс - @runstart_runkarjala, @yaltamarathon, Парижский полумарафон, проект Фармэко "Бегом по Золотому Кольцу" Словом, есть, где разбежаться!)
545 Likes, 2 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "В Париж без визы? Легко! Регистрация на "Парижский полумарафон" (Челябинская область) уже открыта!..."
Отпуск - это когда 500 км на велосипеде, 80 км бегом, 14 км вплавь Тенерифе запомнится в первую очередь заездом на вулкан El Teide #RussianIronMan
626 Likes, 6 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Отпуск - это когда 500 км на велосипеде, 80 км бегом, 14 км вплавь Тенерифе запомнится в первую..."
Сегодня на Общественном совете при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, посвящённом проблемам озера Байкал, услышали массу интересного) Запасайтесь попкорном - мы едем на #Байкал
718 Likes, 7 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Сегодня на Общественном совете при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации,..."
И болельщиком футбольного клуба ЦСКА:
Леонид Слуцкий покидает #ЦСКА @pfc_cska_official Спасибо за три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубка! Спасибо за команду! Желаю успеха
424 Likes, 2 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Леонид Слуцкий покидает #ЦСКА @pfc_cska_official Спасибо за три чемпионских титула, два Кубка..."
Любит играть в шахматы:
Дети предложили сыграть в шахматы и тем самым поддержать Сергея Карякина @sergey_karjakin в 9 партии за шахматную корону! #worldchess #worldchess2016 #шахматнаякорона #Карякин #БолеюЗаКарякина
739 Likes, 6 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Дети предложили сыграть в шахматы и тем самым поддержать Сергея Карякина @sergey_karjakin в 9..."
И, конечно же, как сопредседатель штаба ОНФ, ведет активную общественную жизнь:
Перед премьерой фильма #ВремяПервых с Тимуром Бекмабметовым на #МедиафорумОНФ
517 Likes, 8 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Перед премьерой фильма #ВремяПервых с Тимуром Бекмабметовым на #МедиафорумОНФ"
#НескромныйПост Сегодня стал председателем Попечительского Совета Федерации триатлона России! #RussianIronman P/S: Интересно, сколько в общей сложности проплыли, проехали, пробежали Члены Попечительского Совета #ФТР
491 Likes, 3 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "#НескромныйПост Сегодня стал председателем Попечительского Совета Федерации триатлона России!..."
Обсудили с Владимиром Мединским театральный "бум", #ГодКино, будущее библиотек, а также выяснили способы борьбы с очередями в музеях и художественных галереях. Спасибо за интересную и содержательную беседу