  • $ 56.14 ↑
  • € 59.9 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Врио главы Удмуртии Бречалов: жизнь политика в Instagram

      17:39, 04 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      17:39, 04 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      849
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#Александр Бречалов
      Фото: instaram.com (Александр Бречалов)
      849
      0

      Подборка самых интересных фотографий нового лица в истории Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Удмуртии секретаря Общественной палаты Александра Бречалова. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» решили узнать, чем интересуется и живет политик и заглянули в его Instagram.

      Первое, что сразу бросается в глаза, Бречалов – спортсмен и ведет активный образ жизни.

       

      ‪Финальный день #МедиаФорумОНФ стартовал с активной тренировки! Всем бодрого утра!

      426 Likes, 2 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "‪Финальный день #МедиаФорумОНФ стартовал с активной тренировки! Всем бодрого утра!‬"

      В Париж без визы? Легко! Регистрация на "Парижский полумарафон" (Челябинская область) уже открыта! Очень круто, что в России появляется все больше уникальных спортивных трасс - @runstart_runkarjala, @yaltamarathon, Парижский полумарафон, проект Фармэко "Бегом по Золотому Кольцу" Словом, есть, где разбежаться!)

      545 Likes, 2 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "В Париж без визы? Легко! Регистрация на "Парижский полумарафон" (Челябинская область) уже открыта!..."

      Отпуск - это когда 500 км на велосипеде, 80 км бегом, 14 км вплавь Тенерифе запомнится в первую очередь заездом на вулкан El Teide #RussianIronMan

      626 Likes, 6 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Отпуск - это когда 500 км на велосипеде, 80 км бегом, 14 км вплавь Тенерифе запомнится в первую..."

      Сегодня на Общественном совете при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, посвящённом проблемам озера Байкал, услышали массу интересного) Запасайтесь попкорном - мы едем на #Байкал

      718 Likes, 7 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Сегодня на Общественном совете при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации,..."

      И болельщиком футбольного клуба ЦСКА:

      Леонид Слуцкий покидает #ЦСКА @pfc_cska_official Спасибо за три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубка! Спасибо за команду! Желаю успеха

      424 Likes, 2 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Леонид Слуцкий покидает #ЦСКА @pfc_cska_official Спасибо за три чемпионских титула, два Кубка..."

      Любит играть в шахматы:

      Дети предложили сыграть в шахматы и тем самым поддержать Сергея Карякина @sergey_karjakin в 9 партии за шахматную корону! #worldchess #worldchess2016 #шахматнаякорона #Карякин #БолеюЗаКарякина

      739 Likes, 6 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Дети предложили сыграть в шахматы и тем самым поддержать Сергея Карякина @sergey_karjakin в 9..."

      И, конечно же, как сопредседатель штаба ОНФ, ведет активную общественную жизнь:

      Перед премьерой фильма #ВремяПервых с Тимуром Бекмабметовым на #МедиафорумОНФ

      517 Likes, 8 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Перед премьерой фильма #ВремяПервых с Тимуром Бекмабметовым на #МедиафорумОНФ"

      #НескромныйПост Сегодня стал председателем Попечительского Совета Федерации триатлона России! #RussianIronman P/S: Интересно, сколько в общей сложности проплыли, проехали, пробежали Члены Попечительского Совета #ФТР

      491 Likes, 3 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "#НескромныйПост Сегодня стал председателем Попечительского Совета Федерации триатлона России!..."

      Обсудили с Владимиром Мединским театральный "бум", #ГодКино, будущее библиотек, а также выяснили способы борьбы с очередями в музеях и художественных галереях. Спасибо за интересную и содержательную беседу

       

      17:39, 04 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      849
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#Александр Бречалов
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа