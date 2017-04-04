Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, их обслуживают управляющие компании и ТСЖ.

Ижевск. Большинство травм зимой жители Ижевска получили на придомовых территориях, которые обслуживают управляющие компании и ТСЖ. Как сообщает пресс-служба городской администрации, этот показатель достиг 2897 человек.

Эта цифра составляет 93 процента от всех полученных травм.

В сообщении отмечается, что на территориях, обслуживаемых ТСЖ, зафиксировали 90 травм. На придомовых территориях, обслуживаемых управляющими компаниями, лидерами стали: ЖРП-8 (82 случая), Городская управляющая компания (52 случая), Ижкомцентр (46 случаев), Вест-Снаб (30 случаев), РЖК (26 случаев), Аргон-19 (25 случаев), Жилфонд, Ижевская управляющая компания, Уралоптторг-ЖРП (по 20 случаев). Еще 20 случаев произошло в частном секторе (45 случаев).

Как рассказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов, в городе регулярно противогололедными материалами обрабатываются тротуары вдоль городских магистралей, на улицах города работают пескоразбрасыватели, а в центральном квадрате идет подсыпка реагентами, в районах города - специальной смесью.

Он также сказал, что на общегородских территориях зафиксировано наименьшее количество травм.