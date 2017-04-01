Депутат Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов рассказал в «Кофемолке» о первоапрельских шутках в парламенте

Также художник и общественный деятель объяснил Энвилю Касимову значение своего имени и поведал историю про встречу с самим собой.
Ижевск. Удмуртия. Художник и депутат Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов пригласил на откровенный разговор в рамках проекта Кофемолка депутата и художника Энвиля Касимова. Вспомнили про былые времена, про хороших людей. Обсудили потусторонний мир и первоапрельские шутки.
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Кофемолка - Выпуск 31: Энвиль Касимов в гостях у Энвиля Касимова
Художник и депутат Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов пригласил на откровенный разговор в рамках проекта Кофемолка депутата и художника Энвиля Касимова. Вспомнили про былые времена, про хороших людей. Обсудили потусторонний мир и первоапрельские шутки. Смотрите новый выпуск от ИА "Сусанин" прямо здесь и сейчас.