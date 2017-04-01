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      Депутат Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов рассказал в «Кофемолке» о первоапрельских шутках в парламенте

      11:13, 01 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      11:13, 01 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      135
      0
      #общество\n#Энвиль Касимов\n#видео\n#депутаты\n#интервью\n#Госсовет Удмуртии\n#художник\n#депутат\n#Кофемолка
      Фото: susanin.news
      135
      0

      Также художник и общественный деятель объяснил Энвилю Касимову значение своего имени и поведал историю про встречу с самим собой.

      Ижевск. Удмуртия. Художник и депутат Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов пригласил на откровенный разговор в рамках проекта Кофемолка депутата и художника Энвиля Касимова. Вспомнили про былые времена, про хороших людей. Обсудили потусторонний мир и первоапрельские шутки.

      Смотрите новый выпуск от ИА «Сусанин» прямо здесь и сейчас.

      Кофемолка - Выпуск 31: Энвиль Касимов в гостях у Энвиля Касимова

      Художник и депутат Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов пригласил на откровенный разговор в рамках проекта Кофемолка депутата и художника Энвиля Касимова. Вспомнили про былые времена, про хороших людей. Обсудили потусторонний мир и первоапрельские шутки. Смотрите новый выпуск от ИА "Сусанин" прямо здесь и сейчас.

      11:13, 01 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      135
      0
      #общество\n#Энвиль Касимов\n#видео\n#депутаты\n#интервью\n#Госсовет Удмуртии\n#художник\n#депутат\n#Кофемолка
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