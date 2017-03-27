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      Знаки Удмуртии: обереги для коров и завешанные зеркала

      07:30, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      07:30, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      77
      0
      #общество\n#погода\n#животные\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы\n#старость\n#март
      77
      0

      Народные приметы на понедельник, 27 марта.

      Ижевск. Удмуртия. В народе считается, что 27 марта линяют домашние животные, а потому их нужно вывести во двор, чтобы почистить. Как пишет Astromeridian, этот день  получил название дня Федора-скотника, что неудивительно, если учесть, что в это время почитали домашних животных, в особенности коров и лошадей, являющихся помощниками для крестьян.

      27 марта не только ухаживали за животными, но также приводили в порядок сараи, конюшни, хлева, меняли подстилку, солому, чистили помещения от грязи и навоза. Попутно проводили самые разные обряды, которые, как верили люди, позволяли сохранить здоровье домашних животных. Скотине на шею 27 марта вешали обереги, которые, согласно поверьям, защищают от сглаза и порчи. Говорили: «В Федоров день не ленись – скотинке поклонись», «Скотину водить – не разиня рот ходить».

      Народные приметы на 27 марта:

      1. Снег быстро тает, а на улице заметен туман – лето будет ненастным.

      2. Нельзя 27 марта точить ножи, охотиться и колоть дрова в этот день – накличешь несчастье.

      3. Если загонять свиней во двор и звать их через окно, они не будут ходить в огород и портить посевы.

      4. Свиньи должны 27 марта находиться во дворе, пока чистится их хлев, поскольку, согласно примете, если их загнать в свинарник, то они поедят поросят при первом же опоросе.

      5. Если морозный день выдался – холода еще неделю простоят.

      6. Светит солнце – нужно обязательно поменять подстилки лошадям и коровам, поскольку вскоре холода наступят.

      7. Прогремел гром на Федора-скотника – лето будет урожайным и теплым.

      8. Уровень воды остался в реке прежним – примета того, что лето будет засушливое и жаркое.

      9. Громко квохчут куры – будет ссора в семье.

      10. Корова хуже доится – погода вскоре испортится.

      11. Лошадь 27 марта споткнулась – пути не будет, поэтому, дальнюю дорогу лучше отложить.

      12. Корова отказывается пить воду – скорее всего, пойдет дождь. Об этом также свидетельствует повышенный аппетит скотины.

      13. Нельзя 27 марта смотреть в зеркало до захода солнца – несчастье накличешь. Поэтому, зеркала часто завешивали тканью.

      14. Пожилым людям 27 марта не нужно смотреться в зеркало даже после заката – это приведет к скорой смерти.

      07:30, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      77
      0
      #общество\n#погода\n#животные\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы\n#старость\n#март
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