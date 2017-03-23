  • $ 57.64 ↑
  • € 62.27 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      ДРЭУ оштрафовали за обрушение крыши остановки на улице Салютовской в Ижевске

      08:30, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      08:30, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      221
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#транспорт\n#остановка
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      221
      0

      Инцидент произошел в феврале.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевское предприятие «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ) оштрафовали за обрушение крыши остановки на улице Салютовской. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

      Напомним, остановка общественного «Улица Ворошилова – улица Салютовская» рухнула 21 февраля. Позже выяснилось, что объект никому не принадлежал.

      По факту произошедшего была проведена проверка. В ходе разбирательства выяснилось, что ни на самой остановке, ни вокруг нее не убирался снег, в результате образовался снежный вал.

      «Должностное лицо – производитель работ МУП Ижевска «ДРЭУ», по результатам проверки, привлечено к административной ответственности», - отмечается в сообщении.

      08:30, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      221
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#транспорт\n#остановка
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа