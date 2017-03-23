ДРЭУ оштрафовали за обрушение крыши остановки на улице Салютовской в Ижевске

Инцидент произошел в феврале.
Ижевск. Удмуртия. Ижевское предприятие «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ) оштрафовали за обрушение крыши остановки на улице Салютовской. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.
Напомним, остановка общественного «Улица Ворошилова – улица Салютовская» рухнула 21 февраля. Позже выяснилось, что объект никому не принадлежал.
По факту произошедшего была проведена проверка. В ходе разбирательства выяснилось, что ни на самой остановке, ни вокруг нее не убирался снег, в результате образовался снежный вал.
«Должностное лицо – производитель работ МУП Ижевска «ДРЭУ», по результатам проверки, привлечено к административной ответственности», - отмечается в сообщении.