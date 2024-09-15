Герой России из Удмуртии Артур Орлов назначен руководителем «Движения Первых»

Москва. Уроженец Удмуртии, Герой России Артур Орлов возглавил «Движение Первых». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте движения.

Возглавлявший до этого «Движение Первых» Григорий Гуров перешёл на пост руководителя Росмолодёжи. Его место занял ветеран спецоперации, Герой России Артур Орлов.

«Воспитывая наших детей хорошими людьми и ответственными гражданами, мы защищаем будущее страны. Сейчас мне выпала большая честь применить весь опыт и знания в Движении Первых. Наше Движение – это люди: участники, педагоги, наставники, родители. Надеюсь, что мы сможем стать одной сплоченной командой-семьей и сделать вместе много хорошего для нашей любимой России. Уже начал знакомство с коллективом, встречался и общался с участниками Движения. Всегда открыт для ваших предложений, идей и инициатив» – обратился к участникам движения Артур Орлов.

Напомним, Артур Орлов уроженец Кизнера. Окончил Казанское высшее военно-командного училища. Службу в войсках он начал в 2006 году.