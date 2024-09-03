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Экс-министра экономики Удмуртии Сергея Юрина наградили почётной грамотой правительства республики

12:20, 03 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Экс-министра экономики Удмуртии Сергея Юрина наградили почётной грамотой правительства республики
12:20, 03 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
261
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сергей Юрин
Фото: Сергей Юрин
261
0

Он год руководил министерством.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего министра экономики Удмуртии и действующего советника главы региона Сергея Юрина наградили почётной грамотой правительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Udmurt.ru.

Сергея Юрина наградили почётной грамотой «за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи». 

Напомним, в 2018 году Сергей Юрин возглавил Малопургинский район. С августа 2023 по август 2024 года он руководил министерством экономики Удмуртии.

12:20, 03 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
261
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сергей Юрин