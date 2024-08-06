Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии воздержался от ответа, кого видит будущим премьер-министром региона. О кадровых вопросах с журналистами Александр Бречалов пообщался на встрече 6 августа.

Напомним, с июля 2024 года обязанности председателя правительства Удмуртии исполняет Ольга Абрамова. «Это абсолютно логично, не только потому что она первый заместитель, но и потому, что по опыту плюс объему функционала она готова к этой работе», — пояснил Бречалов. На вопрос — видит ли он Ольгу Абрамову в качестве премьер-министра, глава решил воздержаться от ответа.

Ранее пост руководителя кабмина региона покинул Ярослав Семенов. «Это особенный человек в моей команде. Я не скрываю, что его заменить будет крайне сложно, поскольку он очень качественно моделировал работу всего правительства, на нем было огромное количество личных коммуникаций самых разных — и с коллегами из правоохранительных органов, и с предпринимателями — он проделывал, может, не всегда видимую, но огромную рутинную работу. И позволял мне заниматься стратегией, работой с большими партнерами и федеральным центром», — поделился с журналистами глава Удмуртии.

Он добавил, что сейчас большую часть функций по организации работы правительства взял на себя, поскольку на Ольге Абрамовой лежит «огромный объем» работы.

Александр Бречалов ответил и на традиционные вопросы о своем возможном уходе с поста. «Я никуда не собираюсь. И не собирался <…>. Меня драйвит, я в состоянии, не могу передать, наверное, таком же, как в 2017 году, новая перезагрузка», — рассказал глава Удмуртии.