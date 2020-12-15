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Госсовет Удмуртии согласовал кандидатуру Константина Сунцова на пост первого заместителя председателя правительства

13:10, 15 декабря, 2020
Дарья Саушина
Госсовет Удмуртии согласовал кандидатуру Константина Сунцова на пост первого заместителя председателя правительства
13:10, 15 декабря, 2020
Дарья Саушина
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#Госсовет Удмуртии\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Константин Сунцов
Фото: пресс-служба главы Удмуртии
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За назначение проголосовал 41 депутат.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты согласовали кандидатуру Константина Сунцова на должность первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики. Решение было принято на сессии регионального Госсовета во вторник, 15 декабря. За назначение проголосовал 41 депутат, против - 11.
Напомним, что Константин Сунцов был назначен исполняющим обязанности первого вице-премьера с 1 декабря. До этого два года он возглавлял «Корпорацию развития Удмуртской Республики». Его предшественник на посту зампреда правительства – Александр Свинин – в конце ноября стал торгпредом России в Сингапуре
13:10, 15 декабря, 2020
Дарья Саушина
77
0
#Госсовет Удмуртии\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Константин Сунцов