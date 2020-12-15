Госсовет Удмуртии согласовал кандидатуру Константина Сунцова на пост первого заместителя председателя правительства

За назначение проголосовал 41 депутат.
Ижевск. Удмуртия. Депутаты согласовали кандидатуру Константина Сунцова на должность первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики. Решение было принято на сессии регионального Госсовета во вторник, 15 декабря. За назначение проголосовал 41 депутат, против - 11.
Напомним, что Константин Сунцов был назначен исполняющим обязанности первого вице-премьера с 1 декабря. До этого два года он возглавлял «Корпорацию развития Удмуртской Республики». Его предшественник на посту зампреда правительства – Александр Свинин – в конце ноября стал торгпредом России в Сингапуре.