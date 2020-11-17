На пост главы Сарапула претендуют два кандидата

Победителя определят депутаты городской думы 19 ноября.

Сарапул. Удмуртия. Финалистами конкурса на пост главы Сарапула стали Виктор Шестаков и Александр Сахаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отбором кандидатов занималась комиссия из 12 человек: 6 представителей от сарапульской Гордумы и 6 человек, назначенных распоряжением главы Удмуртии.

Занять высокий пост изъявили желание 15 человек, один из них в дальнейшем снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Каждый из претендентов презентовал свой план социально-экономического развития Сарапула. Оценивался профессионализм и степень соответствия квалификационным требованиям к должности главы города.

В финал вышел первый заместитель главы администрации города Виктор Шестаков, получивший от комиссии 527 баллов и директор лицея № 18 Александр Сахаров, набравший 426 баллов.

19 ноября депутаты сарапульской городской думы тайным голосованием выберут нового главу города.