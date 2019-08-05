Глава Удмуртии раскритиковал муниципальные власти за нерасторопность по капремонту соцобъектов

Александр Бречалов заявил, что в некоторых МО, возможно, придется «менять команду».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возможна смена муниципальных властей в нескольких районах. Как рассказал журналистам в понедельник, 5 августа, после аппаратного совещания органов госвласти глава республики Александр Бречалов, это связано с нерасторопностью некоторых муниципалитетов в проведении капремонта в соцучреждениях.

Как отметил во время своего выступления на совещании министр строительства, ЖКХ и энергетики Дмитрий Сурнин, наряду с теми районами, которые проходят все необходимые процедуры в срок, есть те, кто систематически выбивается из графика. Так, например, Каракулинский район до сих пор не приступил к процедуре заключения энергосервисного контракта. Подобные промедления приводят к тому, что выделанные средства не осваиваются.

«Санкции, безусловно, будут. <…> Поэтому где-то рублем, где-то мы понимаем, что нужно менять команду. Я буду откровенно говорить, что это не означает, что полностью не справляются, но требования иные, темп другой», - прокомментировал Александр Бречалов.

Также глава отметил, что несвоевременный ремонт школ, детских садов, больниц и так далее подвергает риску безопасность детей.

«Мы не можем не дать средства на критичный объект, потому что у нас не вовремя вошли в экспертизу, не вовремя отторговались. Это другая ситуация, это касается детей и здесь деньги были предусмотрены не в район, не главе», - добавил Бречалов.

Напомним, что в этом году в Удмуртии планируется провести капитальный ремонт в 676 соцобъектах на 3,4 млрд рублей. А для того, чтобы привести в порядок все учреждения необходимо порядка 10 млрд рублей.