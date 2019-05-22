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Распределение выпускников вузов предложили вернуть в Госсовете Удмуртии

15:10, 22 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
15:10, 22 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
673
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#высшее образование\n#Госсовет Удмуртии
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
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С таким предложением вышел к парламентариям вице-премьер Анатолий Строков.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии предложили вернуть распределение выпускников вузов. Об этом сообщила пресс-служба парламента региона.

О такой необходимости заявил вице-премьер правительства Удмуртии Анатолий Строков во время заседания с участием депутатов республиканского парламента, которое посвятили вопросам развития системы образования.

«Есть необходимость вернуться к советской системе целевого набора и распределения выпускников вузов, обучавшихся за счёт бюджета. Такое предложение обсудили и на совещании с вице-премьерами правительства, которое 20 мая провел председатель правительства России Дмитрий Медведев», — отметил Строков.

По его мнению, возвращение к системе распределения выпускников поможет не только решить ряд проблем кадровой обеспеченности, но и гарантировать выпускнику вуза трудоустройство по завершении учёбы.

Спикер Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов поддержал предложение, подчеркнув, что парламент республики неоднократно поднимал этот вопрос и готов снова выйти с ним в рамках заседания Комиссии Совета законодателей.

15:10, 22 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
673
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#высшее образование\n#Госсовет Удмуртии
МирТесен

 

 

 


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