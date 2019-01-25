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Реорганизация администрации Ижевска должна завершиться в конце мая

12:50, 25 января, 2019
Георгий Поветкин
12:50, 25 января, 2019
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#реформа\n#сокращение
Фото: ИА "Сусанин"
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На данный момент два управления уже ликвидированы, четыре находятся в стадии упразднения, еще четыре в стадии реорганизации.

Ижевск. Удмуртия. Реорганизация администрации Ижевска должна завершиться к концу мая этого года, рассказал глава города Олег Бекмеметьев. На данный момент два управления уже ликвидированы, четыре находятся в стадии упразднения, еще четыре в стадии реорганизации.

По словам руководителя муниципалитета, больше всего времени будет потрачено на реорганизацию управлений, которые являются юридическими лицами.

«У нас есть управления, которые являются юридическими лицами, и подразделения, которые не являются юридическими лицами. Процедура с реорганизацией юрлиц более длительная с точки зрения законодательства. В декабре […] мы подали все необходимые уведомления о реорганизации, с этого времени начался отчет процедуры. Она завершится в конце мая этого года», - рассказал журналистам на пресс-конференции глава Ижевска.

По его словам, речь по-прежнему идет о сокращении 130-140 человек, однако цифра может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Кроме того, власти намерены продать имущество, которое высвободится благодаря административной реформе. Речь может идти о сумме в 17-18 млн рублей, однако решения, связанные с продажей, можно принимать только после одобрения городской думой.

Напомним, в ноябре 2018 года Олег Бекмеметьев внес в думу документ об изменении структуры администрации города. Предполагалось, что будет упразднено и объединено 10 управлений, до 29 единиц.

«От этого нам тоже никуда не уйти, поэтому я считаю, что если у нас будет сокращение только 10 управлений – это тот минимум, который администрация могла сделать, чтобы не нарушить работу, которая есть», - рассказал осенью прошлого года «Сусанину» спикер Горудмы Ижевска Олег Гарин.

В итоге управлений останется 30. В декабре новую структуру одобрила Гордума.

Кроме этого, осенью Бекмеметьев говорил о том, что в рамках реформы районных администрациях пройдет процесс централизации вспомогательных функций.

«Мы не должны упустить ни одной функции, которая нужна городу. Но при этом за счет синергии, за счет эффекта масштаба мы понимаем, что перераспределение внутри, в том персонале, который объединился из двух подразделений, оно все равно произойдёт, и это позволит какое-то количество людей высвободить», - сказал Бекмеметьев в ноябре 2018 года.

12:50, 25 января, 2019
Георгий Поветкин
113
0
#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#реформа\n#сокращение

 

 

 


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