Руководителем ижевского ипподрома назначили депутата Гордумы Дмитрия Кулишова

Ранее эту должность занимал Юрий Захаров.

Ижевск. Удмуртия. Руководителем ижевского ипподрома 11 января назначили депутата Гордумы столицы Удмуртии Дмитрия Кулишова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.

По ёе словам, ипподром должен приносить максимальную пользу для всех.

Ольга Абрамова Сегодня мы приняли очень важное решение для республиканского ипподрома. Назначен руководитель - Дмитрий Кулишов. Задачи: ❗️Развитие ипподрома - об'ект должен работать и приносить максимальную пользу...

«Первоначальная моя задача будет – проинвентаризировать существующее положение вещей. Я думаю, что вопросы хозяйского, отраслевого подхода будут стоять во главе угла. Если говорить о перспективных планах, то я думаю, что эта площадка заслуживает того, чтобы стать хорошей городской, может быть даже республиканской, для проведения различного формата мероприятий. Именно над этим будем работать», - рассказал «Сусанину» Дмитрий Кулишов.

Отметим, ранее эту должность занимал Юрий Захаров.

Напомним, Минсельхоз Удмуртии планирует разработать региональную программу по развитию коневодства.

Наша справка:

Дмитрий Владимирович Кулишов родился 6 октября 1974 года в Ижевске.

Окончил Удмуртский госуниверситет по специальности юриспруденция.

1992 – 1995 годы – инструктор Федерации рукопашного боя и традиционного каратэ Удмуртской Республики.

В 1998 году работал главным бухгалтером в ООО «Скиф-Инвест.

С 2006 года работал исполнительным директором ассоциации «Конный учебно-тренировочный центр «Олимп».

Избирался депутатом Госсовета Удмуртской Республики.