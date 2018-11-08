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В Глазове утвердили порядок проведения конкурса по избранию главы города

15:50, 08 ноября, 2018
Ксения Чернова
15:50, 08 ноября, 2018
Ксения Чернова
165
0
#Глазов\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
165
0

Пока обязанности главы города исполняет Ирина Обухова.

Глазов. Удмуртия. В Глазове утвердили порядок проведения конкурса по избранию главы города. Об этом сообщает пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.

Порядок утвердили на очередном заседании Гордумы Глазова. Согласно принятому документу, главой города может стать человек старше 21 года с высшим образованием, знающий законы и имеющий опыт роботы на руководящей должности.

Кандидатуры претендентов рассмотрит конкурсная комиссия, в которую войдут 10 человек. Половину её членов назначат депутаты, вторую половину - глава региона.

«Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов и проводится в форме собеседования. Конкурсная комиссия определяет не менее двух кандидатов на должность Главы города Глазова, эта информация в виде решения комиссии направляется в Глазовскую городскую Думу», - говорится в сообщении.

Главу города из представленных кандидатов выберут глазовские депутаты тайным голосованием.

Сроки проведения конкурса пока не определены.

Напомним, бывший глава Глазова Олег Бекмеметьев стал мэром Ижевска. Выборы состоялись в 18 октября. С тех пор обязанности главы в Глазове исполняет Ирина Обухова.

15:50, 08 ноября, 2018
Ксения Чернова
165
0
#Глазов\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

 

 

 


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