Альфред Зинатуллин: испортившие бюллетени депутаты подорвали доверие жителей Ижевска к Гордуме

По словам народного избранника, накануне старта отопительного сезона и формирования бюджета на 2019 год, городу без мэра будет непросто.

Ижевск. Удмуртия. Шесть депутатов Гордумы Ижевска, испортившие бюллетени при голосовании за главу города, подорвали доверие жителей к народным избранникам. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказал председатель постоянной комиссии Городской думы по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Альфред Зинатуллин. Он также назвал поведение коллег «детским садом».

По его словам, все депутаты неоднократно встречались с кандидатами на пост мэра, задавали интересующие вопросы, но не высказывали ни замечаний, ни претензий. «Мое четкое понимание: наверное, ряд депутатов не совсем понимают для чего их народ выбрал в городскую думу, потому что сегодня ситуация с отсутствием главы города накануне запуска отопительного сезона - это одно из самых неправильных решений, которые городская дума в таком составе у нас приняла», - говорит Альфред Зинатуллин.

«И я бы сейчас на месте жителей немножко недопонимал ситуацию. Как так, почему не выбирают депутаты главу? Что помешало им это сделать? Никаких открытых замечаний и открытых претензий не было высказано. И эта история, особенно с испорченными бюллетенями, она вообще наводит на какую-то мысль, с детским садом можно сравнить. Вы – депутаты, ответственные люди, вам люди доверили решать судьбу города. Выскажите мнение, не портите. Прежде всего в этой ситуации пострадали жители, - отметил депутат. - Депутаты уже подорвали его (доверие жителей – прим.ред.), я считаю, своей безответственностью и своим детским поступком».

Он также сообщил, что никакой конфронтации между городом и республикой нет. В столице Удмуртии ремонтируются дворы, дороги, Ижевск преображается. Но отсутствие градоначальника не позволяет развиваться в необходимом темпе. «Город затормозился, наверное, как минимум на полгода. Замер в ожидании решения депутатов», - рассказал Зинатуллин.

Депутат прокомментировал появившиеся в соцсетях предложения по роспуску Гордумы. По словам народного избранника, если дума принимает невзвешенные решения и совершает «детские поступки», то ее нужно распустить. «Если так себя демонстрировать, <…> то конечно», - поделился своей позицией Зинатуллин.

Напомним, что в понедельник, 20 августа, депутаты Гордумы Ижевска не смогли выбрать мэра. Для принятия решения одному из кандидатов необходимо было получить 22 голоса. Константин Сунцов получил поддержку 17 человек, Михаил Черемных – 10. Еще шесть бюллетеней оказались испорчены. Теперь в Ижевске предстоит провести новый конкурс на пост главы города. Но формирование бюджета на 2019 год начнется без первого лица.