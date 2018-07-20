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Четыре претендента на пост главы Ижевска приняли участие в дебатах

15:45, 20 июля, 2018
15:45, 20 июля, 2018
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#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#дебаты\n#Удмуртия\n#Администрация
Фото: www.youtube.com
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Встреча состоялась в пятницу, 20 июля.

Ижевск. Удмуртия. Четыре претендента на пост главы Ижевска приняли участи в дебатах, которые прошли в онлайн-режиме в медиагруппе «Центр».

Участниками встречи стали председатель Гордумы Олег Гарин, директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных, предприниматель Владимир Чепкасов и заместитель директора ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин. Они представили свои программы по развитию Ижевска и ответили на вопросы своих оппонентов и присутствующих.

Отметим, что в ближайшее время состоится еще один этап дебатов с другими кандидатами.

Напомним, что конкурс на место руководителя столицы Удмуртии пройдет 10 августа. На кресло мэра претендуют 13 человек:

1. Олег Овчинников – заместитель начальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж»;

2. Алексей Ялунин – адвокат, специализированная коллегия адвокатов Удмуртии;

3. Рамиль Ямилов – директор ООО «Контора»;

4. Владимир Чепкасов – индивидуальный предприниматель;

5. Ольга Гуленок – пенсионер;

6. Олег Гарин – председатель городской думы Ижевска;

7. Роман Альчиков – заместитель директора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184»;

8. Кирилл Кондаков – ведущий инженер АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова;

9. Константин Сунцов – директор ООО «Арсенал»;

10. Ренат Хайруллин – заместитель директора по партнерским продажам филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан;

11. Михаил Савельев – председатель Совета директоров ассоциации по методологическому обеспечению деловой активности «Митра»;

12. Михаил Черемных – директор АМОУ «Гуманитарный лицей»;

15:45, 20 июля, 2018
872
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#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#дебаты\n#Удмуртия\n#Администрация

 

 

 


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