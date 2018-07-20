Четыре претендента на пост главы Ижевска приняли участие в дебатах

Встреча состоялась в пятницу, 20 июля.
Ижевск. Удмуртия. Четыре претендента на пост главы Ижевска приняли участи в дебатах, которые прошли в онлайн-режиме в медиагруппе «Центр».
Участниками встречи стали председатель Гордумы Олег Гарин, директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных, предприниматель Владимир Чепкасов и заместитель директора ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин. Они представили свои программы по развитию Ижевска и ответили на вопросы своих оппонентов и присутствующих.
Отметим, что в ближайшее время состоится еще один этап дебатов с другими кандидатами.
Напомним, что конкурс на место руководителя столицы Удмуртии пройдет 10 августа. На кресло мэра претендуют 13 человек:
1. Олег Овчинников – заместитель начальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж»;
2. Алексей Ялунин – адвокат, специализированная коллегия адвокатов Удмуртии;
3. Рамиль Ямилов – директор ООО «Контора»;
4. Владимир Чепкасов – индивидуальный предприниматель;
5. Ольга Гуленок – пенсионер;
6. Олег Гарин – председатель городской думы Ижевска;
7. Роман Альчиков – заместитель директора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184»;
8. Кирилл Кондаков – ведущий инженер АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова;
9. Константин Сунцов – директор ООО «Арсенал»;
10. Ренат Хайруллин – заместитель директора по партнерским продажам филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан;
11. Михаил Савельев – председатель Совета директоров ассоциации по методологическому обеспечению деловой активности «Митра»;
12. Михаил Черемных – директор АМОУ «Гуманитарный лицей»;