Замглавы администрации Ижевска по вопросам ЖКХ временно назначен Сергей Чернышев

Исполнять обязанности начальника управления ЖКХ будет Ольга Симакова.
Ижевск. Удмуртия. Замглавы администрации Ижевска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства временно назначен Сергей Чернышев. Временно исполнять обязанности начальника управления ЖКХ будет Ольга Симакова, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее место Сергея Чернышева занимал Сергей Задорожный. Теперь он исполняет обязанности первого замглавы администрации Ижевска. Напомним, 26 января пост первого замглавы покинул Ильдар Бикбулатов.
Кандидатуры новых руководителей должны утвердить на сессии Гордумы, которая назначена на 15 февраля.