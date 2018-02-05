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      Замглавы администрации Ижевска по вопросам ЖКХ временно назначен Сергей Чернышев

      10:51, 05 февраля, 2018
      10:51, 05 февраля, 2018
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      #ЖКХ\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия
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      Исполнять обязанности начальника управления ЖКХ будет Ольга Симакова.

      Ижевск. Удмуртия. Замглавы администрации Ижевска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства временно назначен Сергей Чернышев. Временно исполнять обязанности начальника управления ЖКХ будет Ольга Симакова, сообщает пресс-служба администрации города.

      Ранее место Сергея Чернышева занимал Сергей Задорожный. Теперь он исполняет обязанности первого замглавы администрации Ижевска. Напомним, 26 января пост первого замглавы покинул Ильдар Бикбулатов.

      Кандидатуры новых руководителей должны утвердить на сессии Гордумы, которая назначена на 15 февраля.

      10:51, 05 февраля, 2018
      1460
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия

       

       

       

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