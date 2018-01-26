Должность он занимал октября 2015 года.

Ижевск. Удмуртия. Ильдар Бикбулатов покинет пост первого замглавы администрации Ижевска. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook глава столицы Удмуртской Республики Юрий Тюрин.

«Я благодарен ему за совместную плодотворную работу. Обязанности моего Первого заместителя будет исполнять Сергей Павлович Задорожный», - отметил Тюрин.

Он подчеркнул, что пятница, 26 января, - последний рабочий день Бикбулатова. Напомним, пост первого замглавы администрации города он занимал с октября 2015 года.