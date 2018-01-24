  • $ 56.63 ↑
  • € 69.27 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Глава Удмуртии занял 19 место в федеральном медиарейтинге по итогам 2017 года

      08:30, 24 января, 2018
      Диана Ворончихина
      08:30, 24 января, 2018
      Диана Ворончихина
      496
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#медиа\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      496
      0

      Среди глав Приволжского федерального округа Александр Бречалов стал пятым.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 19 место из 85 в федеральном медиарейтинге губернаторов по итогам 2017 года. Об этом сообщает Медиалогия.

      За прошедший год имя Бречалова упоминалось в СМИ 40 551 раз, его медиаиндекс составил 294 394,1. Первое место в списке занял Сергей Собянин (Москва), второе – Рамзан Кадыров (Чечня), третье – Андрей Воробьев (Московская область).

      Среди глав Приволжского федерального округа руководитель Удмуртии стал пятым. Его опередили Рустам Минниханов (Татарстан), Валерий Радаев (Саратовская область), Максим Решетников (Пермский край) и Рустэм Хамитов (Башкортостан). 

      08:30, 24 января, 2018
      Диана Ворончихина
      496
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#медиа\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Воткинске в одном из садовых массивов насмерть замерз 11-летний школьник

      10:46, 21 января, 2018
      10842

      Никто в мире этого не делает: уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Медведеву на Чемпионате Европы

      8611
      22:58, 20 января, 2018

      У погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины осталось четверо детей

      8187
      12:29, 17 января, 2018

      Александр Ессен прокоментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул

      6995
      18:15, 23 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

      6850
      15:10, 17 января, 2018

      Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

      18:12, 21 января, 2018
      1214

      Начальника кировского ГИБДД задержали по подозрению в мошенничестве на 840 млн рублей

      1164
      09:25, 23 января, 2018

      В Оренбурге ищут свидетелей убийства предпринимателя и его маленького сына

      1124
      16:12, 17 января, 2018

      Голодный песец, вымогающий улов у рыбака под Норильском, стал хитом Интернета

      1118
      13:58, 18 января, 2018

      В Москве женщина пыталась продать «право первой ночи» на свою 13-летнюю дочь

      1106
      15:56, 18 января, 2018

      Метеорит, упавший в окрестностях Детройта, вызвал землетрясение

      17:21, 17 января, 2018
      1065

      Знаменитый футболист Пеле упал в голодный обморок

      999
      18:50, 19 января, 2018

      В Казахстане более 50 человек погибли в сгоревшем автобусе

      986
      11:55, 18 января, 2018

      11 человек погибли и 44 пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Турции

      853
      14:15, 20 января, 2018

      Британца с необычной внешностью избили в Киеве

      729
      19:43, 20 января, 2018

      Мультимедиа

      Водитель автобуса в Удмуртии насмерть сбил пешехода

      Переселение из аварийного барака

      LIVE: Александр Ессен в гостях у ИА «Сусанин»

      23 января, 2018