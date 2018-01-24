Глава Удмуртии занял 19 место в федеральном медиарейтинге по итогам 2017 года

Среди глав Приволжского федерального округа Александр Бречалов стал пятым.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 19 место из 85 в федеральном медиарейтинге губернаторов по итогам 2017 года. Об этом сообщает Медиалогия.

За прошедший год имя Бречалова упоминалось в СМИ 40 551 раз, его медиаиндекс составил 294 394,1. Первое место в списке занял Сергей Собянин (Москва), второе – Рамзан Кадыров (Чечня), третье – Андрей Воробьев (Московская область).

Среди глав Приволжского федерального округа руководитель Удмуртии стал пятым. Его опередили Рустам Минниханов (Татарстан), Валерий Радаев (Саратовская область), Максим Решетников (Пермский край) и Рустэм Хамитов (Башкортостан).