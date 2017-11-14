Около 3 млн рублей в год будет экономить Ижевск после сокращения должности замглавы администрации

Кроме того, сокращения пройдут и в администрациях районов столицы региона.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин рассказал о том, что власти планируют сократить должность заместителя главы администрации города по благоустройству. Также будут ликвидированы должности его помощника и секретаря. Это позволит бюджету экономить примерно 3 млн рублей в год.

«Мы не ставим самоцелью посокращать людей. Мы ставим целью качественное управление городом меньшими затратами, а это и зарплата, и автомобильный транспорт. Мы до этого 5 автомобилей сократили и не потеряли ни функционал, ничего», - рассказал Тюрин.

По его словам, часть полномочий замглавы администрации перейдет главе города, часть – его первому заместителю Ильдару Бикбулатову.

«Часть подразделений ушли в подчинение первому заместителю – это управление по благоустройству и транспорту, природоохранное управление и главное управление архитектуры. Управление по капитальному строительству – напрямую в подчинение главе города», - подчеркнул глава столицы Удмуртской Республики.

Он добавил, что со следующего года планируется сократить по одному заместителю глав администраций районов города: «Это не первое сокращение и не последнее. <…> Со следующего года будет действовать новое штатное расписание».

Напомним, ранее должность замглавы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту занимал Владимир Нестеренко. Он покинул свой пост в октябре.