Министр спорта Удмуртии Игорь Краснов покинул свой пост

Кто будет исполнять обязанности министра, пока не уточняется.

Ижевск. Удмуртия. И.о. министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Игорь Краснов покинул свой пост. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Кто будет исполнять обязанности министра, пока не уточняется.

Наша справка:

Краснов Игорь Васильевич, родился 13 марта 1969 года в Сарапуле. В 1998 году закончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

1984 – 1988 - учащийся Сарапульского электротехнического техникума

1988 – 1989 - мастер гальванического участка Сарапульского электрогенераторного производственного объединения, Сарапул

1989 – 1991 г. - служба в рядах Советской Армии

1991 – 1993 г. - слесарь по ремонту оборудования завода «Электробытприбор», Сарапул

1993 – 1994 г. - заместитель директора дома культуры «Заря», Сарапул

1994 - заведующий отделом Государственного комитета Удмуртской Республики по молодежной политике по Сарапулу

1994 – 1999 г. - начальник отдела по делам молодежи администрации Сарапула

1999 – 2001 г. - начальник Управления по спорту, туризму и молодежной политике администрации Сарапула

2001 - 2006 г. - первый заместитель председателя государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи

2006-2009 г. - председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи

2009-2014 г. - министр по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

2014 г. - исполняющий обязанности министра по физической культуре, спору и туризму Удмуртской Республик, Ижевск

2014-2017 г. - министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики