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      Министр спорта Удмуртии Игорь Краснов покинул свой пост

      12:55, 08 ноября, 2017
      12:55, 08 ноября, 2017
      1910
      0
      #спорт\n#Правительство\n#кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия
      1910
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      Кто будет исполнять обязанности министра, пока не уточняется.

      Ижевск. Удмуртия. И.о. министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Игорь Краснов покинул свой пост. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

      Кто будет исполнять обязанности министра, пока не уточняется.

      Наша справка:

      Краснов Игорь Васильевич, родился 13 марта 1969 года в Сарапуле. В 1998 году закончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

      1984 – 1988 - учащийся Сарапульского электротехнического техникума

      1988 – 1989 - мастер гальванического участка Сарапульского электрогенераторного производственного объединения, Сарапул

      1989 – 1991 г. - служба в рядах Советской Армии

      1991 – 1993 г. - слесарь по ремонту оборудования завода «Электробытприбор», Сарапул

      1993 – 1994 г. - заместитель директора дома культуры «Заря», Сарапул

      1994 - заведующий отделом Государственного комитета Удмуртской Республики по молодежной политике по Сарапулу

      1994 – 1999 г. - начальник отдела по делам молодежи администрации Сарапула

      1999 – 2001 г. - начальник Управления по спорту, туризму и молодежной политике администрации Сарапула

      2001 - 2006 г. - первый заместитель председателя государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи

      2006-2009 г. - председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи

      2009-2014 г. - министр по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

      2014 г. - исполняющий обязанности министра по физической культуре, спору и туризму Удмуртской Республик, Ижевск

      2014-2017 г. - министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики

      12:55, 08 ноября, 2017
      1910
      0
      #спорт\n#Правительство\n#кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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