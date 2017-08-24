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      Удмуртия окажет помощь родственникам убитой в США женщины

      18:12, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      18:12, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      255
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#США\n#Удмуртия\n#происшествие\n#убийство
      Фото: KSBY News
      255
      0

      Речь идет как о помощи в передаче тела на родину, так и улаживания вопроса опеки над оставшимся сиротой сына.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия окажет помощь родственникам убитой в США женщины. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, речь идет как о помощи в передаче тела на родину, так и улаживания вопроса опеки над оставшимся сиротой сына.

      «Это ужасная трагедия, я соболезную семье. Мы связались с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и договорились, что окажем необходимую помощь в оформлении документов, чтобы ребенок смог приехать к бабушке», - отметил руководитель региона.

      Напомним уроженка Сарапула Наталья Морозова погибла от руки бывшего мужа Константина Морозова в США. Новость об убийстве женщины и похищении сына облетела все СМИ. 

      18:12, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      255
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#США\n#Удмуртия\n#происшествие\n#убийство

       

       

       

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