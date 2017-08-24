Речь идет как о помощи в передаче тела на родину, так и улаживания вопроса опеки над оставшимся сиротой сына.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия окажет помощь родственникам убитой в США женщины. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, речь идет как о помощи в передаче тела на родину, так и улаживания вопроса опеки над оставшимся сиротой сына.

«Это ужасная трагедия, я соболезную семье. Мы связались с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и договорились, что окажем необходимую помощь в оформлении документов, чтобы ребенок смог приехать к бабушке», - отметил руководитель региона.

Напомним уроженка Сарапула Наталья Морозова погибла от руки бывшего мужа Константина Морозова в США. Новость об убийстве женщины и похищении сына облетела все СМИ.