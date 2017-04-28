На вопросы жителей Удмуртии в рамках партийного проекта «Единой России» отвечали сотрудники профильных министерств, а также работники городских и районных администраций.

Ижевск. В Удмуртии подвели итоги прямой линии, посвященной вопросам дошкольного и школьного образования. Как сообщила журналистам во время пресс-конференции замсекретаря удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместителя председателя Госсовета Удмуртии Светлана Кривилева, на вопросы жителей региона в рамках партийного проекта «Единой России» отвечали сотрудники профильных министерств, а также работники городских и районных администраций.

Итоги прямой линии Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-27.

Кривилева отметила, что 64% процента вопросов были посвящены теме предоставления путевок в детские сады детям ясельного возраста (до 2 лет).

«Пятая часть вопросов была посвящена вопросам питания в школах, еще пятнадцать процентов обратившихся интересовались дополнительным бесплатным образованием и пять процентов строительством новых школ», - сказала Светлана Кривилева.

Отметим, что за время работы прямой линии специалистам поступило более 200 звонков.

В свою очередь депутат Государственной думы России Алексей Загребин отметил, что большинство вопросов было связано с социальной сферой.

«С точки зрения социологии это говорит о том, что общество развивается. Мы думаем и заботимся о наших детях. Когда мы смотрим на те вопросы, которые были обозначены – мы говорим, что ничего из ничего не появляется», - сказал Загребин, который отметил, что, к примеру, строительство новых школ и детских садов реализуется за счет слаженных действий законодательной и исполнительной и законодательной властью.

«Если есть такое понимание – это ощущается и на уровне федеральной политики», - сказал Алексей Загребин.

В свою очередь и.о. министра образования Удмуртии Алексей Шепталин отметил, что сейчас большинство вопросов касается путевок в детсады для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и от 3 до 7 лет.

«Мы будем эту проблему решать двумя путями. Первый – строительство детсадов в сельской местности, а в городах мы перейдем к попыткам государственно частного партнерства. У нас сейчас десятки таких детсадов, но они не берут лицензии», - рассказал Алексей Шепталин.

Участники пресс-конференции также рассказали о том, что следующая прямая линия пройдет 25 мая этого года. Ее тема: «Вопросы организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков; вопросы летнего трудоустройства школьников.