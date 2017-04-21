Тему физкультуры, спорта и молодежной политики обсудили участники дебатов в Удмуртии

В дискуссии приняли участие работники завода «Ижсталь», представители образовательных и промышленных организаций, а также замдиректора фонда капремонта региона.

Ижевск. Удмуртия. Тему физкультуры, спорта и молодежной политики обсудили участники дебатов «Единой России» в Удмуртии. В дискуссии приняли участие работники завода «Ижсталь», представители образовательных и промышленных организаций, а также замдиректора фонда капремонта региона.

В ходе обсуждения вопросов участники дебатов отметили важность темы для региона в целом и попытались определить основные направления, по которым нужно работать в будущем.

Главный юрист завод «Ижсталь» Сергей Лукьянчиков обратил внимание на состояние здоровья современных школьников. По его словам, на данный момент только десятая часть молодежи абсолютна здорова.

«Сегодня состояние здоровья школьников находится на критическом уровне. Только 10 процентов молодежи абсолютно здоровы. Нам необходимо заняться поддержкой детского спорта. Строительством дворовых и пришкольных площадок. Направление нужно развивать: открывать бассейны, стадионы и велодорожки», - сказал Лукьянчиков.

Участники дебатов также затронули тему доступности занятия спортом среди инвалидов и пенсионеров.

По словам начальника юридического отдела «Техновека» Ольги Коломейцевой, внимание стоит уделить и вопросу нехватки оборудования в спортивных секциях.

«Нам нужно создавать условия для занятия спортом социально незащищенных слоев населения. Разрабатывать программы для ветеранов спорта», - сказала Коломейцева, которая также обратила внимание на существующее законодательство.

По ее мнению, его можно корректировать, чтобы сфера спорта стала привлекательной для государственно-частного партнерства.

Помимо этого, кандидаты в депутаты обсудили тему зарплат тренерского состава, который играет немаловажную роль в продвижении спорта среди молодых людей.

«Работа в Удмуртии должна быть привлекательна для грамотных специалистов. Приведу в пример хоккейный клуб «Ижсталь», который под руководством Андрея Разина завоевал серебряные медали кубка Братины, а на следующий год повторил успех благодаря заложенной базе», - сказал начальник управления делами администрации и общественных отношений завода «Ижсталь» Андрей Дюгуров.

Также спикеры коснулись вопроса социального жилья. По мнению участников дебатов, программу по предоставлению субсидий при покупке жилья молодыми семьями стоит расширить.

В заключении кандидаты в депутаты решили объединить свои предложения и направить их в региональное объединение партии для включения в программу «Единой России».