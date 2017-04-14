Удмуртия сэкономит на значках для будущих депутатов Госсовета Удмуртии

Их материал сменили с серебра на медно-никелевый сплав.

Ижевск. Удмуртия. Нагрудные знаки для депутатов нового шестого созыва Госсовета Удмуртии будут делать из медно-никелевого сплава. Раньше их изготавливали из серебра с золотым покрытием, сообщает пресс-служба парламента региона.

Изменения коснутся и удостоверений. Если раньше его обтягивали натуральной кожей, то сейчас – искусственной.

Меры приняли ради «повышения эффективности расходования бюджетных средств». Изготовление атрибутов для депутатов без драгоценных металлов обойдется почти в 10 раз дешевле.

«Шиковать нам не к чему. Показывать свой депутатской статус можно и без серебра и золота. Внешний вид значка не изменится, но экономия будет существенной – порядка 400 тысяч рублей», - сказал председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

Проект постановления рассмотрят на ближайшей сессии во вторник, 25 апреля.