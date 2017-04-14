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      Удмуртия сэкономит на значках для будущих депутатов Госсовета Удмуртии

      15:32, 14 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      15:32, 14 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      372
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#экономия
      Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
      372
      0

      Их материал сменили с серебра на медно-никелевый сплав.

      Ижевск. Удмуртия. Нагрудные знаки для депутатов нового шестого созыва Госсовета Удмуртии будут делать из медно-никелевого сплава. Раньше их изготавливали из серебра с золотым покрытием, сообщает пресс-служба парламента региона.

      Изменения коснутся и удостоверений. Если раньше его обтягивали натуральной кожей, то сейчас – искусственной.

      Меры приняли ради «повышения эффективности расходования бюджетных средств». Изготовление атрибутов для депутатов без драгоценных металлов обойдется почти в 10 раз дешевле.

      «Шиковать нам не к чему. Показывать свой депутатской статус можно и без серебра и золота. Внешний вид значка не изменится, но экономия будет существенной – порядка 400 тысяч рублей», - сказал председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

      Проект постановления рассмотрят на ближайшей сессии во вторник, 25 апреля. 

      15:32, 14 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      372
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#экономия
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