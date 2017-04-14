Экс-председатель удмуртского отделения партии «Яблоко» Назаров: мне предъявляют статус подозреваемого

Он уточнил, что уголовное дело рассматривается по статье «Причинение имущественного вреда без цели хищения».

Ижевск. Удмуртия. Бывшему председателю удмуртского отделения партии «Яблоко» Михаилу Назарову предъявили статус подозреваемого. Уголовное дело на руководителей МУП «Хохряковское ЖКХ», которые «допустили неоплату» тепла поставщику ресурса ПАО «Т Плюс», возбудили в феврале 2017 года по статье 216 УК России («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (при отсутствии признаков хищения»), сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» сам Назаров.

«На самом деле статья уголовная звучит таким образом: причинение имущественного вреда без цели хищения. А суть вопроса заключается в том, что ПАО «Т Плюс», когда я руководил МУП в Хохряках («Хохряковское ЖКХ» - прим.ред.), ПАО «Т Плюс» предъявили завышенные требования по оплате ресурса, причем требования были где-то в пределах 10 млн. Я с ними прошлый год весь просидел в суде. Выиграл у них процесс, доказал, что мы должны им не 10 млн, а только 3,5. После этого, как они поняли, что все проигрывают и ничего с этим сделать не могут, они продлили возбуждение уголовного дела. Дело возбудили уже в феврале этого года», - сказал Михаил Назаров.

По его словам, сейчас у МУП «Хохряковское ЖКХ» есть задолженность перед ПАО «Т Плюс», которую предприятие продолжает выплачивать.

«На сегодняшний день у МУПа имеется задолженность перед ПАО «Т Плюс», которая просужена в арбитражных судах и они ее получают через исполнительные листы, идет списание. На 1 декабря 2016 там сумма 5 млн 100 тыс. То есть на сегодняшний момент она уже меньше», - уточнил Назаров.

Статус подозреваемого экс-председателю партии «Яблоко» в Удмуртии предъявили в четверг, 13 апреля.

«Сегодня меня приглашает следователь, мне предъявляют статус подозреваемого, но при всем при этом меня признают гражданским ответчиком, а ПАО «Т Плюс» гражданским истцом. И ПАО «Т Плюс» мне предъявляют исковые требования в суд уже на меня как на физлицо, на эти же 5 млн 100 тыс. Они сейчас с предприятия снимут 5 млн и я им еще должен 5 млн за то же самое. Заплатить два раза. То есть ту сумму, которую я у них отыграл в судах, они хотят взыскать второй раз», - подытожил Назаров.