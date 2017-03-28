Депутат Госдумы Андрей Исаев провел прием граждан в Ижевске

Встреча с жителями республики прошла в рамках региональной недели «Единой России» в Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Депутат государственной думы России Андрей Исаев провел прием граждан в Ижевске в рамках региональной недели партии «Единая Россия». Жители республики пришли к народному избраннику с вопросами, касающимися льгот и помощи детям-инвалидам.

Вдова ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной электростанции пытается получить жилье, которое положено ей по закону. Она стоит первая в списке претендентов, но очередь не движется. Андрей Исаев пообещал разобраться и помочь в решении этого вопроса.

Заведующая одного из детских садов Ижевска обратилась к депутату с проблемой получения льгот и пенсионного обеспечения работников дошкольного образования.

«Нормативные документы, которые определяли данную категорию, принимались еще в тот момент, когда не было нового закона об образовании, который определил, что детские сады - дошкольное образование является первой ступенью общеобразовательного процесса. Поскольку такое решение принято, поскольку это возлагает на детские сады определенные требования, в том числе государственные стандарты существуют, наверно, надо возвращаться и пересматривать этот вопрос. Все права, в том числе и на пенсионное обеспечение, у работников дошкольных учреждений должны быть как у педагогических работников», - прокомментировал Исаев.

Кроме того, на прием к Андрею Исаеву пришли родители детей-инвалидов, которые пожаловались на жестокое обращение учителей коррекционной школы к их детям. Женщины уже обращались во многие инстанции, но все безрезультатно.

«Коррекционные школы созданы для того, чтобы помогать детям, у которых ограничены возможности в силу здоровья, развиваться, тянуться. И здесь, конечно, нужна двойная забота, двойное терпение в работе с такими детьми. И педагоги, которые идут работать в такие школы, должны это понимать», - отметил Исаев.

Также народный избранник добавил, что первым шагом для решения этого вопроса станет обращение к министру образования Удмуртии.

«Мы договорились, что обратимся к министру образования Удмуртской Республики и попросим его лично взять ситуацию под контроль», - добавил депутат.