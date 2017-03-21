Сенатор от Удмуртии Александр Волков и его сын зарегистрировались в качестве кандидатов на праймериз «Единой России»

Информация появилась на сайте предварительного голосования.

Ижевск. Удмуртия. Сенатор от Удмуртии Александр Волков зарегистрировался в качестве кандидата на праймериз «Единой России». Информация появилась на сайте Предварительного голосования партии.

Также в качестве еще одного кандидата в территориальной группе №22 зарегистрирован его сын Андрей Волков. Оба являются членами партии.

Напомним, предварительное голосование по отбору кандидатов в Госсовет Удмуртии от «Единой России» состоится 28 мая. Регистрация заявок закончится за месяц до него – 28 апреля. Ранее стали известны первые зарегистрировавшиеся кандидаты на участие в праймериз.