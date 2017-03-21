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      Сенатор от Удмуртии Александр Волков и его сын зарегистрировались в качестве кандидатов на праймериз «Единой России»

      11:09, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      11:09, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      481
      0
      #Александр Волков\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Волков\n#Андрей Волков
      Фото: susanin.news
      481
      0

      Информация появилась на сайте предварительного голосования.

      Ижевск. Удмуртия. Сенатор от Удмуртии Александр Волков зарегистрировался в качестве кандидата на праймериз «Единой России». Информация появилась на сайте Предварительного голосования партии.

      Также в качестве еще одного кандидата в территориальной группе №22 зарегистрирован его сын Андрей Волков. Оба являются членами партии.

      Напомним, предварительное голосование по отбору кандидатов в Госсовет Удмуртии от «Единой России» состоится 28 мая. Регистрация заявок закончится за месяц до него – 28 апреля. Ранее стали известны первые зарегистрировавшиеся кандидаты на участие в праймериз.

      11:09, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      481
      0
      #Александр Волков\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Волков\n#Андрей Волков
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