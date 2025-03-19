Можга. Удмуртия. В 2025 году в Можге начнут строить 25-метровый бассейн. Об этом сообщил в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов после встречи с главой города Эриком Уразовым.

«Будем строить в Можге короткую воду. С главой города Эриком Уразовым проговорили план работ в Можге на год. Один из самых важных объектов этого сезона — новый 25-метровый бассейн», — написал руководитель региона.

Он напомнил, что в 2020 году в Можге построили ледовую арену. С февраля2025 года здесь даже начали осваивать кёрлинг. В 2023 году в городе открыли спорткомплекс возле школы №10 и отремонтировали стадион.

«Чтобы был «полный спорткомплект», в этом году будем строить бассейн. Работать будем по федеральному проекту «Развитие физической культуры и массового спорта». Бассейн будет модульный — шесть 25-метровых дорожек, кабинет медсестры, тренерская, доступная среда, в том числе и подъёмник для занятий в бассейне. Заниматься профессионально и плавать для души здесь смогут не только можгинцы, но и жители соседних районов», — резюмировал Бречалов.