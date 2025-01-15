Минприроды Удмуртии: соседство природных парков и охотхозяйств не является нарушением

Ижевск. Удмуртия. В Минприроды Удмуртии рассказали о задачах природных парков и их отличии от заповедников. Вопрос был поднят в официальном канале министерства в соцсетях в день государственной заповедной системы России.

Один из читателей обратился с вопросом, почему природный парк «Усть-Бельск» окружён охотничьими хозяйствами, которые в разы больше, чем сам природный парк.

«От чисел отстрела животных в этих охотхозяйствах волосы дыбом становятся. И смысл этих природных парков? Когда они граничат в округе с охотхозяйствами? Животных с этого парка, сделавших шаг не туда, официально отстреливают. Объясните, в чём смысл? С шарканским заповедником не лучше. Брали бы пример с Астраханского заповедника, например, где туризм развит и живности очень много, и охрана на высоком уровне», — поделился мнением неравнодушный гражданин.

Ему ответил аккаунт Минприроды УР, сославшись на положения о природных парках «Усть-Бельск» и «Шаркан», утверждённые постановлениями правительства Удмуртии.

«Задачами природных парков являются: сохранение природных ландшафтов, редких и исчезающих видов растений и животных, занесённых в Красную книгу Удмуртской Республики, проведение научных исследований, экологическое просвещение, образование и воспитание населения, развитие познавательного и экологического туризма. Таким образом, сохранение и воспроизводство обычных широко распространённых видов объектов животного мира, являющихся объектами охоты (на которые охота в соответствии с действующим законодательством не запрещена), не являются основными задачами природных парков», — сообщает министерство.

Кроме этого, в Минприроды УР подчеркнули, что прилегающие к территориям природных парков охотхозяйства осуществляют свою деятельность по ведению охотничьего хозяйства и осуществлению охоты в соответствии с действующим законодательством. Оснований для ограничения или запрета охоты на территориях данных охотхозяйств не имеется.

Отметим, что всего же в Удмуртии 135 особо охраняемых природных территорий.