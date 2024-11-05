В Удмуртии фонари зажглись у школы в Ягуле

Ягул. Удмуртия. В селе Ягул в Удмуртии при посредничестве Народного фронта удалось осветить фонарями дорогу к школе. Об этом сообщается в соцсетях общественной организации.

«В Народный фронт Удмуртии за помощью обратились жители Ягула. Там возле школы, в которой обучается более тысячи детей, не было освещения. Ребятам приходилось возвращаться с уроков в полной темноте. Мы встретились с жителями и администрацией Ягула. Представители власти рассказали, что раньше опоры и линии электропередачи принадлежали коттеджному посёлку "Радуга", который и располагается возле учебного заведения. После они были переданы филиалу "Россети"», — говорится в сообщении.

В Народном фронте отметили, что на момент встречи администрация уже оформляла необходимые документы для того, чтобы выступить в роли потребителя. Жителям пообещали, что освещение появится на улицах в течение двух недель.

«Не обманули! Активисты села прислали обратную связь: "фонари зажглись". Теперь ребята будут возвращаться домой по освещённым улицам», — сказали в НФ по УР.