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В Удмуртии родственники отравившегося сидром юноши получили компенсацию морального вреда

10:50, 05 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии родственники отравившегося сидром юноши получили компенсацию морального вреда
10:50, 05 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#моральный вред
Источник фото: Unsplash.com
356
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Молодой человек скончался в июне 2023 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии семья скончавшегося от отравления сидром юноши через суд взыскала с хозяина магазина компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба судов республики.

В качестве истцов выступили отец, мать и брат погибшего. Они просили взыскать с владельца магазина, где был приобретён злополучный сидр, 2 млн рублей в пользу каждого. В обосновании говорилось, что после покупки сидра и употребления их сын попал в ГКБ №6 с отравлением метиловым спиртом, от чего впоследствии скончался. 

Предприниматель требования не признал и настаивал на том, что он получил товар от поставщика со всеми соответствующими документами и проводить экспертизу продукции. Однако суд удовлетворил иск и взыскал в пользу отца и матери погибшего по 700 тысяч рублей, а в пользу брата — 600 тысяч рублей.

10:50, 05 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
356
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#моральный вред