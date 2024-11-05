В Удмуртии родственники отравившегося сидром юноши получили компенсацию морального вреда

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии семья скончавшегося от отравления сидром юноши через суд взыскала с хозяина магазина компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба судов республики.

В качестве истцов выступили отец, мать и брат погибшего. Они просили взыскать с владельца магазина, где был приобретён злополучный сидр, 2 млн рублей в пользу каждого. В обосновании говорилось, что после покупки сидра и употребления их сын попал в ГКБ №6 с отравлением метиловым спиртом, от чего впоследствии скончался.

Предприниматель требования не признал и настаивал на том, что он получил товар от поставщика со всеми соответствующими документами и проводить экспертизу продукции. Однако суд удовлетворил иск и взыскал в пользу отца и матери погибшего по 700 тысяч рублей, а в пользу брата — 600 тысяч рублей.