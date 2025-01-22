Двух экс-сотрудников УФНС по Удмуртии осудили за злоупотребление полномочиями

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили бывших сотрудников налоговой службы, признав их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что с 26 января 2022 года по 21 июня 2023 года фигурант по фамилии Сивухин, являясь начальником контрольно-аналитического отдела МРИ ФНС России № 9 по Удмуртской Республике и заместителем начальника отдела камерального контроля НДС № 2 УФНС России по УР, имея в силу служебных полномочий доступ к закрытой информации автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы, предоставлял информацию представителям юридических лиц.

Полученные данные руководители организаций использовали для внесения уточнённых налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС) в налоговые органы. Были получены незаконные вычеты по НДС выгодоприобретателями на сумму 15 548 005,60 руб. Как следствие, в бюджет Российской Федерации не поступили налоги в указанном размере.

Кроме того, в результате скрывались сведения об отражении юридическими лицами в налоговой отчетности взаимоотношений с контрагентами, которые фактически не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, и не применялись меры налогового контроля для исключения таких организаций из финансово-хозяйственного оборота, что позволило их использовать в дальнейшем иными организациями для незаконного формирования вычетов по НДС.

В результате сокрытия данной информации искусственно улучшались показатели работы возглавляемого Сивухиным налогового подразделения, поскольку занижались сведения об общем размере неуплаченных налогов, за что подсудимый был материально поощрён по службе.

Кроме того, в январе 2024 года Сивухин, уволенный из налоговых органов, действуя в интересах других лиц, используя знакомство с заместителем начальника контрольно-аналитического отдела УФНС России по УР Медведевым, являющимся должностным лицом, склонил его путём уговоров к совершению аналогичных действий по предоставлению закрытой информации из информационной системы налоговой службы. В результате действий фигуранта Медведева, сообщившего требуемые сведения, заинтересованными лицами внесена уточнённая налоговая декларация, на основании которой юридическое лицо избежало доначисления НДС на сумму 1 643 366, 67 руб.

Подсудимые согласились с обвинением в полном объёме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях и назначил Сивухину с учётом времени его задержания и содержания под домашним арестом наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей с лишением на 2 года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти; Медведеву с учётом времени его задержания и содержания под домашним арестом в виде штрафа в размере 40 000 рублей с лишением на 1 год 6 месяцев права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.