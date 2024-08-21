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На участке трассы М-7 «Волга» в селе Чутырь по одной полосе ограничили движение транспорта

08:30, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На участке трассы М-7 «Волга» в селе Чутырь по одной полосе ограничили движение транспорта
08:30, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
248
0
#Игринский район\n#Удмуртия\n#М-7\n#ограничение движения
Фото: пресс-служба министерства транспорта Удмуртии
248
0

На месте рабочие восстанавливают водопропускную трубу.

Игра. Удмуртия. В селе Чутырь Игринского района ограничили движение по дороге М-7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии. 

На месте ведутся работы по восстановлению работоспособности водопропускной трубы. Для этого одну полосу дороги перекрыли. На участке организовано реверсивное движение. Для водителей установили временные дорожные знаки и светофор.

Работы планируется завершить 5 сентября. Водителей просят соблюдать скоростной режим. 

08:30, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
248
0
#Игринский район\n#Удмуртия\n#М-7\n#ограничение движения