На участке трассы М-7 «Волга» в селе Чутырь по одной полосе ограничили движение транспорта

Игра. Удмуртия. В селе Чутырь Игринского района ограничили движение по дороге М-7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

На месте ведутся работы по восстановлению работоспособности водопропускной трубы. Для этого одну полосу дороги перекрыли. На участке организовано реверсивное движение. Для водителей установили временные дорожные знаки и светофор.

Работы планируется завершить 5 сентября. Водителей просят соблюдать скоростной режим.