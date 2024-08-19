Жителя Удмуртии приговорили к исправительным работам за жестокое обращение с трёхлетним сыном

Селты. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Селтинского района, который жестоко обращался с несовершеннолетним сыном. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

В селе Уть-Сюмси 59-летний мужчина не занимался нравственным и духовным воспитанием своего трёхлетнего ребёнка. В присутствии сына обвиняемый выпивал алкоголь, нецензурно ругался на мальчика, а также бил его по затылку и другим частям тела. Помимо этого, мужчина кидал в сына табуретом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК России («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Мировой судья судебного участка Селтинского района приговорил виновного к 5 месяцам исправительных работ. Также у мужчины будут удерживать 5% зарплаты в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.