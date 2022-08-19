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ЦИК Удмуртии утвердила требования к избирательным бюллетеням на предстоящие выборы

08:30, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
ЦИК Удмуртии утвердила требования к избирательным бюллетеням на предстоящие выборы
08:30, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЦИК\n#голосование
Фото: пресс-служба ЦИК Удмуртской Республики
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Бланки напечатают на двух языках — русском и удмуртском.

Ижевск. Удмуртия. Центральная избирательная комиссия Удмуртии утвердила форму, текст и требования к избирательным бюллетеням для голосования на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Удмуртской Республики. 

Такой формат бюллетеней будет использоваться для голосования по республиканскому и одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Госсовета Удмуртской Республики. 

Все бланки напечатают на двух языках — русском и удмуртском. Всего напечатают по 965 тыс. экземпляров для каждого из видов голосования.

Комиссия уже утвердила распределение бюллетеней по территориальным избирательным комиссиям.

Помимо этого на заседании ЦИК Удмуртии исключил из списка кандидатов в депутаты республиканского парламента Эльгюна Джамшир-оглы Намазова по его желанию. Он был выдвинут региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Напомним, что в Удмуртии на 24 избирательных участках будут изготовлены трафареты со шрифтом Брайля, с помощью которых смогут голосовать инвалиды по зрению. 

Выборы главы Удмуртии и депутатов Государственного Совета республики пройдут с 9 по 11 сентября. 5 августа ЦИК Удмуртии завершила регистрацию кандидатов на должность главы Удмуртии. Так, уже прошли регистрацию: секретарь УРО партии «Единая Россия», действующий глава республики Александр Бречалов, Вадим Белоусов — «Справедливая Россия — За правду», Георгий Лещев — «Зеленая альтернатива», Владимир Сегал — «Российская партия пенсионеров», Александр Сыров — КПРФ и Тимур Ягафаров — ЛДПР.

08:30, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЦИК\n#голосование