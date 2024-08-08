Сарапул. Удмуртия. К концу года в Сарапуле планируют ввести в работу логоцентр Wildberries*. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков в соцсетях.

Напомним, строительство объекта началось в 2022 году.

В ходе совещания глава города обсудил с руководителями предприятий резидентов территории опережающего развития (ТОР) ряд вопросов.

За полгода предприятия-резиденты ТОР увеличили объемы производства на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, на 30% выросли налоговые отчисления в бюджеты республики и города.

Кроме того, работникам компаний увеличили зарплату на 20%. Как отмечает Виктор Шестаков, это один из приоритетных показателей для города.

«Планируем текущий год завершить вводом в эксплуатацию объектов — логоцентр Wildberries (ООО «ВБ Сарапул») и хвойный питомник ООО «Удан», — поделился сарапульский мэр.

* — Вайлдберриз