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К концу года в Сарапуле планируют ввести в работу логоцентр Wildberries

11:30, 08 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
К концу года в Сарапуле планируют ввести в работу логоцентр Wildberries
11:30, 08 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
6
0
#Сарапул\n#Wildberries\n#жилищное строительство
Фото: Александр Бречалов
6
0

За полгода предприятия ТОР увеличили налоговые отчисления в бюджеты Сарапула и Удмуртии на 30%.

Сарапул. Удмуртия. К концу года в Сарапуле планируют ввести в работу логоцентр Wildberries*. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков в соцсетях.

Напомним, строительство объекта началось в 2022 году.

В ходе совещания глава города обсудил с руководителями предприятий резидентов территории опережающего развития (ТОР) ряд вопросов.

За полгода предприятия-резиденты ТОР увеличили объемы производства на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, на 30% выросли налоговые отчисления в бюджеты республики и города.

Кроме того, работникам компаний увеличили зарплату на 20%. Как отмечает Виктор Шестаков, это один из приоритетных показателей для города. 

«Планируем текущий год завершить вводом в эксплуатацию объектов — логоцентр Wildberries (ООО «ВБ Сарапул») и хвойный питомник ООО «Удан», — поделился сарапульский мэр.

* — Вайлдберриз

11:30, 08 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
6
0
#Сарапул\n#Wildberries\n#жилищное строительство