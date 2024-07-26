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Бесплатные экскурсии по стрит-арт объектам проведут в Глазове

14:10, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Бесплатные экскурсии по стрит-арт объектам проведут в Глазове
14:10, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
16
0
#Глазов\n#стрит-арт
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
16
0

Автобусы будут ходить 27 и 28 июля.

Глазов. Удмуртия. В Глазове стартовала запись на бесплатные автобусные экскурсии по стрит-арт объектам города в рамках «GLAZOV STREET FEST 2024» (0+). Об этом сообщает пресс-служба глазовской администрации.

В ходе поездки экскурсовод расскажет о посыле каждого объекта.

Все экскурсии бесплатны, но есть ограничение по количеству мест.

27 июля на автобус в 13:00 свободно пять мест, в 15:00 – десять мест. 28 июля в автобусе на 12:00 свободно 17 мест, на 14:00 – 13 мест, на 16:00 – 16 свободных мест.

Записаться можно в обсуждении группы «ВКонтакте».

14:10, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
16
0
#Глазов\n#стрит-арт