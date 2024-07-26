Бесплатные экскурсии по стрит-арт объектам проведут в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове стартовала запись на бесплатные автобусные экскурсии по стрит-арт объектам города в рамках «GLAZOV STREET FEST 2024» (0+). Об этом сообщает пресс-служба глазовской администрации.

В ходе поездки экскурсовод расскажет о посыле каждого объекта.

Все экскурсии бесплатны, но есть ограничение по количеству мест.

27 июля на автобус в 13:00 свободно пять мест, в 15:00 – десять мест. 28 июля в автобусе на 12:00 свободно 17 мест, на 14:00 – 13 мест, на 16:00 – 16 свободных мест.

Записаться можно в обсуждении группы «ВКонтакте».