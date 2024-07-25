Фестиваль уличной культуры «GLAZOV STREET FEST 2024» пройдет в городе с 26 по 28 июля

Глазов. Удмуртия. Фестиваль уличной культуры для молодежи «GLAZOV STREET FEST 2024»* (0+) пройдет в городе с 26 по 28 июля. На мероприятии соберутся уличные танцоры, дизайнеры, артисты, спортсмены и другие творческие личности. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На разных площадках в Глазове пройдут: турнир по уличным танцам «В поисках лучшего», конкурс стрит-арта «Сингурт», музыкально-поэтическая дуэль «Голосами классиков», уличный баскетбол, экстремальные виды спорта и другие активности. С подробным расписанием можно ознакомиться в группе фестиваля «ВКонтакте».

Уже стартовал конкурс стрит-арта «Сингурт». В этом году работы художников посвящены промышленности: глазовским заводам, людям труда и истории. Мастера уже представили муралы, посвященные Чепецкому механическому заводу и глазовскому «Металлисту».

Напомним, ранее сообщалось, что для проведения фестиваля ищут волонтеров.

* — «Глазов стрит фест»

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