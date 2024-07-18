У Ярослава Владимировича всегда был честный и открытый подход к работе: общественники и чиновники Удмуртии комментируют отставку премьер-министра

Ижевск. Удмуртия. Депутаты, чиновники, общественники Удмуртии продолжают высказываться об уходе Ярослава Семенова с поста премьер-министра республики. 18 июля на эту тему высказались будущий и. о. председателя правительства региона Ольга Абрамова, политолог Александр Балицкий, председатель Общественной палаты Ижевска Александр Бадица, главы городов и районов.

«У Ярослава Владимировича всегда был честный и открытый подход к работе: он всегда мог объяснить, почему происходили те или иные изменения, если что-то не получалось. Открыто объяснял причины и предлагал пути решения для достижения необходимого результата. Это руководитель, который точно знал ответы на все вопросы, о которых он говорил, когда общался с представителями СМИ. Всегда было понимание, что Ярослав Владимирович полностью владеет темой, понимает нюансы и грамотно и подробно может их раскрыть. Уверен, что такой уровень взаимодействия был на всех уровнях общения: с коллегами, с жителями республики, с общественными организациями», — высказался Александр Бадица.

«С сожалением принял новость о переходе на новую работу Ярослава Семенова. Ярослав Владимирович — куратор команды Ижевска от регионального Правительства и наш большой друг. Практически всё, что сделано по нацпроектам в Ижевске за эти 7 лет, не случилось бы без Вашего участия и поддержки», — написал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

«В человеческой натуре есть два ценнейших качества… Преданность и верность. Преданность делу и верность себе — это про Вас, Ярослав Семенов. Наставник. Коллега. Друг. Человек с Большой буквы», — прокомментировала уход Ольга Абрамова.

«Успехов и Вам на новом месте, Ярослав Владимирович! Благодарю Вас за совместную работу и поддержку по всем направлениям развития Сарапула!», — поделился глава Сарапула Виктор Шестаков.

«Спасибо за поддержку нашего военно-патриотического клуба "Десантник", за верность десантному братству. Желаю на новом посту надежных партнеров, единомышленников, поддержки коллег!», — поблагодарил премьер-министра глава Воткинска Алексей Заметаев.

«По моему глубочайшему убеждению, Ярослав Владимирович — один из немногих политических долгожителей республики. Он пришел в команду вместе с Александром Владимировичем в 2017 году. Из всех руководителей республиканского масштаба, работавших в республике с этого времени, это была самая сильная политическая хозяйственно-управляющая фигура. Это неоспоримый факт. Безусловно, он был на своем месте. Устойчиво, стабильно, грамотно, с обаянием Ярослав Владимирович решал все вопросы Удмуртской Республики. Он воплощал в себе все качественные характеристики, которые свойственны современному руководителю. Очень неожиданная потеря для республики. Надеюсь, она будет восполнена на таком же высочайшем уровне, и на смену Ярославу Владимировичу придет человек подобного масштаба», — высказался Александр Балицкий.

«Ярослав Владимирович, спасибо Вам за совместную работу, за чувство юмора и интеллигентность , за поддержку и внимание к Увинскому району! Вместе с вами был успешно реализован не один проект. Новых побед и достижений», — поблагодарил председателя правительства Удмуртии глава Увинского района Владимир Головин.

Напомним, ранее отставку Ярослава Семенова прокомментировали Татьяна Ишматова, Александр Синельников и Иван Черезов.