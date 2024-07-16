Скрещение духа Удмуртии с актуальными трендами: как создавался принт для удмуртской футболки

Ижевск. Удмуртия. 15 июля мы узнали, что графический иллюстратор из Ижевска под ником «SkersJ» выиграла конкурс бренда «Befree» и вскоре футболки с её принтом будут продаваться в магазинах сети. В принте можно заметить разные символы Удмуртии, а также надпись «IZHKAR PUT'‎ V DALEKIY KRAY». Чтобы узнать, как зародилась идея такой иллюстрации и что означает цитата, «Сусанин» связался с автором работы Юлией Кривошеевой.

Девушка рассказала, что на создание этого принта её вдохновила креативность, дерзость, молодость, а также дух свободы, бунта и творчества бренда. И во время работы над иллюстрацией она старалась «скрестить дух нашего края с идеей влияния актуальных трендов и образов».

«Основную часть в композиции занимают два цветка италмаса, для меня это про равновесие, баланс и свет жизни. Остальные «ячейки» заполнили причудливый лось с красным оком, огненная лягушка, аманита мускария, а в простонародье красный мухомор, подсолнух, как символ солнца и процветания, восьмиконечная звезда — символ нашего города, которая хорошо вписалась в «клеточный» узор, а также маленькие графические элементы, которые напоминают пейзажи ночного неба при полной луне над поверхностью холмов или рек», — поделилась Юлия Кривошеева.

Девушка отметила, что ей было важно, чтобы футболка была узнаваема. И чтобы название города выделялось среди прочих работ, она написала «ИЖКАР» крупным шрифтом. Отметим, что некоторые наши читатели сочли это слово «новоделом», но на самом деле Ижкар в переводе с удмуртского языка означает Ижевск.

Юлия Кривошеева поделилась, что фраза «Путь в далёкий край» скорее всего понравится людям, которые любят проводить время на природе, ходить в походы, сидеть у костра и видеть красоту республики в широких полях, лугах, лесах и их обитателях.

«Я рада, что победила, но больше меня греет мысль о том, что люди, которые приобретут эту футболку, будут покорять в ней новые вершины, гулять среди полевых цветов, смотреть на ночное звёздное небо, быть и жить свободными на родной земле. Дух причастности и единства — это больше, чем счастье», — заявила графический иллюстратор.