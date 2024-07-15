Из-за сломанного лодочного мотора семья застряла посреди Камы в Удмуртии

Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе на Каме спасатели помогли семье добраться до берега на сломанной лодке. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Сообщение о том, что на реке Кама у отдыхающих сломался лодочный мотор, поступило 14 июля. В плавательном средстве находилась семья из трёх человек, в том числе ребенок 10 лет. На месте спасатели убедились, что они находятся в безопасности, но не могут самостоятельно продолжать путь.

В результате сотрудники Поисково-спасательной службы переправили отдыхающих на правый берег реки Кама, в село Чеганда. Отмечается, что спасательная операция прошла без осложнений, все члены семьи чувствовали себя хорошо и им не потребовалась медицинская помощь.

Жителям Удмуртии напоминают, что любое транспортное средство, потерявшее управление, может быть опасно для жизни людей. При необходимости стоит позвонить спасателям по номеру «112».