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Из-за сломанного лодочного мотора семья застряла посреди Камы в Удмуртии

08:30, 15 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за сломанного лодочного мотора семья застряла посреди Камы в Удмуртии
08:30, 15 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Каракулино\n#Кама\n#отдых на воде\n#спасатели
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Спасатели помогли отдыхающим переправиться на берег.

Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе на Каме спасатели помогли семье добраться до берега на сломанной лодке. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Сообщение о том, что на реке Кама у отдыхающих сломался лодочный мотор, поступило 14 июля. В плавательном средстве находилась семья из трёх человек, в том числе ребенок 10 лет. На месте спасатели убедились, что они находятся в безопасности, но не могут самостоятельно продолжать путь. 

В результате сотрудники Поисково-спасательной службы переправили отдыхающих на правый берег реки Кама, в село Чеганда. Отмечается, что спасательная операция прошла без осложнений, все члены семьи чувствовали себя хорошо и им не потребовалась медицинская помощь.

Жителям Удмуртии напоминают, что любое транспортное средство, потерявшее управление, может быть опасно для жизни людей. При необходимости стоит позвонить спасателям по номеру «112». 

08:30, 15 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
440
0
#Удмуртия\n#Каракулино\n#Кама\n#отдых на воде\n#спасатели