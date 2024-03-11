В 2023 году Удмуртия заняла 11 место в России по объёму лизингового финансирования

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году Удмуртия заняла 11 место среди регионов России по объёму лизингового финансирования. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Удмуртии.

Всего за год четыре компании из Удмуртии получили почти 72 млн рублей льготных средств от компании МСП «Лизинг». Благодаря этому предприятия смогут расширяться и открывать новые рабочие места, увеличивать обороты, отмечает директор корпорации МСП «Лизинг» Александр Исаевич.

Льготное финансирование на сумму от 500 тыс. до 50 млн рублей выдаётся на срок от 13 месяцев до семи лет. Выплата платежей начинается с момента поступления оборудования.