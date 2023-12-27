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Подрядчикам по уборке Ижевска не хватает водителей и дорожных рабочих

13:08, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Подрядчикам по уборке Ижевска не хватает водителей и дорожных рабочих
13:08, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
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#уборка снега\n#Ижевск\n#Администрация
Фото: ИА «Сусанин»
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На данный момент у подрядчиков есть 169 единиц снегоуборочной техники.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подрядчикам для уборки городских улиц не хватает водителей, механизаторов и дорожных рабочих. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации Ижевска.

В течение 2023 года на содержание дорог Ижевска направили почти 750 млн рублей. Ещё 148 млн выделили на вывоз снега. 

В настоящий момент подрядчики имеют в общей сложности 169 единиц снегоуборочной техники. В каждую смену выходит до 89 машин.

Кроме того, зимой к работе привлекаются самосвалы для вывоза снега, бульдозеры, работающие на снегосвалке, и автобусы для перевозки рабочих.

Напомним, что из-за проблем с уборкой снега в МУП «ДРЭУ» сменился руководитель.

13:08, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
40
0
#уборка снега\n#Ижевск\n#Администрация