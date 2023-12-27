Подрядчикам по уборке Ижевска не хватает водителей и дорожных рабочих

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подрядчикам для уборки городских улиц не хватает водителей, механизаторов и дорожных рабочих. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации Ижевска.

В течение 2023 года на содержание дорог Ижевска направили почти 750 млн рублей. Ещё 148 млн выделили на вывоз снега.

В настоящий момент подрядчики имеют в общей сложности 169 единиц снегоуборочной техники. В каждую смену выходит до 89 машин.

Кроме того, зимой к работе привлекаются самосвалы для вывоза снега, бульдозеры, работающие на снегосвалке, и автобусы для перевозки рабочих.

Напомним, что из-за проблем с уборкой снега в МУП «ДРЭУ» сменился руководитель.