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Наталья Якимова после ухода из Минздрава Удмуртии вновь возглавит республиканский медколледж

13:00, 22 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Наталья Якимова после ухода из Минздрава Удмуртии вновь возглавит республиканский медколледж
13:00, 22 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
210
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Здравоохрание
Фото: Наталья Якимова
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Пост исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Якимова покинула по собственному желанию. 

Ижевск. Удмуртия. Наталья Якимова после ухода из Минздрава Удмуртии вернётся на работу в Республиканский медицинский колледж. Об этом журналистам сообщил новоназначенный и. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. 

Напомним, Наталья Якимова покинула пост и. о. руководителя Минздрава Удмуртии по собственному желанию 20 сентября. На её место назначен Сергей Багин, до этого занимавший пост первого замминистра.

Ранее Якимова уже возглавляла Республиканский медколледж — с 2018 по февраль 2022 года

13:00, 22 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
210
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Здравоохрание