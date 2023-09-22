Наталья Якимова после ухода из Минздрава Удмуртии вновь возглавит республиканский медколледж

Ижевск. Удмуртия. Наталья Якимова после ухода из Минздрава Удмуртии вернётся на работу в Республиканский медицинский колледж. Об этом журналистам сообщил новоназначенный и. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Напомним, Наталья Якимова покинула пост и. о. руководителя Минздрава Удмуртии по собственному желанию 20 сентября. На её место назначен Сергей Багин, до этого занимавший пост первого замминистра.

Ранее Якимова уже возглавляла Республиканский медколледж — с 2018 по февраль 2022 года.